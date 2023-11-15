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Ученые признали, что всегда ошибались насчет размеров Солнца

1:36
Наука

Недавнее исследование, проведенное астрофизиками из Университета Кембриджа и опубликованное в Astrophysics, указывает на возможное значительное уменьшение размеров Солнца по сравнению с предыдущими оценками.

Ученые признали, что всегда ошибались насчет размеров Солнца
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Согласно стандартным измерениям, принятым с 1970-х годов, радиус нашей звезды составляет 695 тыс. 990 километров. Тем не менее, последние исследования подтверждают, что фактический размер Солнца может быть на 0,03-0,07% меньше.

Гипотеза о уменьшении размера Солнца получила подтверждение в результате анализа волн на его поверхности. Согласно новым данным, реальный радиус Солнца оценивается в 695 тыс. 780 километров, а диаметр составляет 1 млн 391 тыс. 560 километров. Эта небольшая разница, не превышающая сотых долей процента, однако играет важную роль в будущих исследованиях, поскольку точные параметры помогут более детально изучить внутреннюю структуру Солнца.

Понимание точных характеристик Солнца также имеет ключевое значение для прогнозирования магнитных бурь, которые могут воздействовать на спутники и телекоммуникации на Земле. Таким образом, точные данные о размере Солнца не только содействуют в научных исследованиях звезды, но и обеспечивают безопасность и эффективность космических и земных коммуникаций.
 

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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