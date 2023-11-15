Россия представила авиатехнологии четвертого поколения на выставке Dubai Airshow 2023

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Около 250 образцов авиакосмических технологий представила Россия на выставке в Дубае: современные военные самолеты, вертолеты, авиационные управляемые ракеты, БПЛА, средства ПВО и парашютные системы. Об этом сообщается на сайте Dubai Airshow.

Фото: mil.ru

Известно, что российские технологии в этом сегменте интересуют зарубежных коллег, а Россия традиционно является участником выставки.

Так, "Рособоронэкспорт" заявил на выставку технологии от 13 предприятий.

Как сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, Россия представит на выставке военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69. Также будет представлен вертолёт четвертого поколения Ка-52, истребители Су-30СМ и Су-35С.

"Мы привезли ровно то, в чем заинтересованы наши потенциальные потребители и те люди, которые просто хотели увидеть вживую те образцы, которые будут участвовать и в летной программе" — пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, который и возглавит российскую делегацию на Dubai Airshow.

Отмечается, что все технологии, представленные на выставке, разрабатывалась совместно со специалистами ВС РФ на основе опыта боевых условиях. Российские производители подобрали состав продукции, учитывая интересы потенциальных заказчиков.

Ранее лётчик-офицер Владимир Попов рассказал о развитии российской военной авиации.



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