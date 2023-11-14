NEJM: ученые нашли препарат, снижающий риск инфаркта на 20 процентов

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа специалистов пришла к выводу, что популярный препарат для снижения веса на основе семаглутида может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний (включая инфаркт и инсульт) у людей с ожирением на 20%. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, а пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе многоцентрового двойного слепого рандомизированного исследования, проведенного среди пациентов в возрасте 45 лет и старше с сердечно-сосудистыми заболеваниями и индексом массы тела >27, выяснилось, что семаглутид, агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, уменьшает риск сердечно-сосудистых событий.

В исследование были включены 17 604 пациента, которые были случайным образом назначены на прием семаглутида (2,4 мг подкожно 1 раз в неделю) или плацебо. За средний период наблюдения (39,8 месяцев) первичная конечная точка (смерть от сердечно-сосудистых причин, несмертельный инфаркт миокарда или несмертельный инсульт) произошла у 6,5% пациентов в группе семаглутида и у 8,0% в группе плацебо.

Результаты исследования указывают на эффективность семаглутида в снижении риска развития ССУ у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом или ожирением, но без сопутствующего сахарного диабета. Этот передовой метод лечения может быть перспективным для пациентов с аналогичными заболеваниями и открывает новые возможности для будущих исследований в области лечения ССУ, подчеркивают ученые.

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