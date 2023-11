В России воссоздали "пришельцев", которые могли зародить жизнь на Земле

Your browser does not support the audio element.

Российские астрофизики из университета имени Королева в Самаре совместно с американскими учеными провели исследование, подтверждающее возможность появления органических веществ в космосе, которые могли достичь Земли вместе с метеоритами, создав условия для зарождения жизни. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.