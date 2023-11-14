В России воссоздали "пришельцев", которые могли зародить жизнь на Земле

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские астрофизики из университета имени Королева в Самаре совместно с американскими учеными провели исследование, подтверждающее возможность появления органических веществ в космосе, которые могли достичь Земли вместе с метеоритами, создав условия для зарождения жизни. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Ученые утверждают, что в ранних формах жизни, скорее всего, присутствовали биомолекулы, такие как аминокислоты и РНК, стабилизированные ионами металлов. Они предполагают, что ионы могли передаваться древним клеткам с помощью хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду и попавших на Землю вместе с метеоритами.

"Важность нашего исследования заключается в том, что впервые в мире мы получили органические хелатирующие агенты в условиях аналогов межзвездных льдов", — подчеркнули ученые.

Исследователи пояснили, что хелатирующие агенты были необходимы для поддержания и развития первых биологических протоклеток.

Уточнив, что экспериментальная часть работы проводилась в Гавайском университете США, вуз подчеркнул, что расчеты и эксперименты подтвердили теорию формирования сложной органики внутри межзвездного льда в глубоком космосе.

Хелатирующие агенты, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, используются в различных моющих средствах, косметике и стиральных порошках.

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