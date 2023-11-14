В России воссоздали "пришельцев", которые могли зародить жизнь на Земле

Российские астрофизики из университета имени Королева в Самаре совместно с американскими учеными провели исследование, подтверждающее возможность появления органических веществ в космосе, которые могли достичь Земли вместе с метеоритами, создав условия для зарождения жизни. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Ученые утверждают, что в ранних формах жизни, скорее всего, присутствовали биомолекулы, такие как аминокислоты и РНК, стабилизированные ионами металлов. Они предполагают, что ионы могли передаваться древним клеткам с помощью хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду и попавших на Землю вместе с метеоритами.
"Важность нашего исследования заключается в том, что впервые в мире мы получили органические хелатирующие агенты в условиях аналогов межзвездных льдов", — подчеркнули ученые.
Исследователи пояснили, что хелатирующие агенты были необходимы для поддержания и развития первых биологических протоклеток.
Уточнив, что экспериментальная часть работы проводилась в Гавайском университете США, вуз подчеркнул, что расчеты и эксперименты подтвердили теорию формирования сложной органики внутри межзвездного льда в глубоком космосе.
Хелатирующие агенты, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, используются в различных моющих средствах, косметике и стиральных порошках.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.