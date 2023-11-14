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Геофизик оценил шансы человечества в случае солнечной бури

2:09
Наука

При неблагоприятном стечении обстоятельств Солнце способно уничтожить привычные нам блага современной цивилизации, рассказал заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин.

Геофизик оценил шансы человечества в случае солнечной бури
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ранее профессор физики и астрономии Питер Беккер из Университета Джорджа Мейсона предупредил об опасности, которую может представлять нынешний рост солнечной активности для интернета. По его словам, если на нашем светиле разразится супершторм, он повредит сетевую инфраструктуру на Земле, и Всемирная паутина может "лечь" на несколько недель или даже месяцев.

Такое действительно возможно, но только если выбросы на Солнце будут направлены в нашу сторону, подтвердил Коломин.

"Всё-таки играет роль и расстояние в 150 миллионов километров, и вращение Земли вокруг Солнца, и вращение самого Солнца. Должны совпасть многие факторы, которые бы привели к тому, что к Земле приблизится такой мощный удар солнечного ветра. Вероятность этого, исходя из статистики, небольшая — раз в 100 лет", — пояснил он.

Однажды это уже случилось — Кэррингтонское событие 1859 года (Беккер тоже привёл его в пример) вывело из строя телеграфную связь в Северном полушарии. Но тогда урон был незначительным в силу слабого развития телекоммуникационных технологий. Сейчас, когда интернет проник повсюду и жизнь человечества завязана буквально вся на нём, последствия могут быть гораздо серьёзнее.

"Нужно осознавать, что последствия солнечной бури могут быть колоссальными. Мы привыкли, что у нас есть электричество, поезда, самолёты, спутники, но всё может в одну секунду закончиться", — предупредил геофизик.

Самое печальное, что ни предсказать супершторм на Солнце, ни предотвратить его влияние человечество не может, посетовал он — вспышка может произойти в любой момент. "Мы можем только это наблюдать, фиксировать и предпринимать какие-то меры, предсказать что-либо заранее невозможно", — констатировал учёный.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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