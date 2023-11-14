Эксперт Элен Мхитарян рассказала, как научиться запоминать информацию

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Элен Мхитарян рассказала, как эффективно запоминать новую информацию.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Специалист рассказала, что в запоминании информации поможет тренировка памяти. При этом неважно количество повторений.

"Когнитивный тренинг улучшает память, включает в себя развитие как раз таких межполушарных связей, математические и логические задания надо решать. Или конкретно специфически этим заниматься, развивать своё ассоциативное мышление, пытаться ассоциациями запомнить", — поделилась специалист в беседе с Pravda.Ru.

Чтобы обладать хорошей памятью, необходимо заставлять работать мозг, то есть тренировать постоянно память. В этом помогут различные математические и логические задания. Если это пожилой человек, то рекомендуется покупать детские книжки методические пособия по математике.

Как сообщает эксперт, при многократном повторении информация откладывается в кратковременную память. Для перехода в долговременную важно тренировать внимание, чтобы данные дошли до клеток, отвечающих за память.

"Кроссворды, сканворды, судоку — кстати, тоже очень хороший метод, тоже неплохо помогают развивать память", — рассказала Мхитарян.

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