Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Элен Мхитарян рассказала, как эффективно запоминать новую информацию.
Специалист рассказала, что в запоминании информации поможет тренировка памяти. При этом неважно количество повторений.
"Когнитивный тренинг улучшает память, включает в себя развитие как раз таких межполушарных связей, математические и логические задания надо решать. Или конкретно специфически этим заниматься, развивать своё ассоциативное мышление, пытаться ассоциациями запомнить", — поделилась специалист в беседе с Pravda.Ru.
Чтобы обладать хорошей памятью, необходимо заставлять работать мозг, то есть тренировать постоянно память. В этом помогут различные математические и логические задания. Если это пожилой человек, то рекомендуется покупать детские книжки методические пособия по математике.
Как сообщает эксперт, при многократном повторении информация откладывается в кратковременную память. Для перехода в долговременную важно тренировать внимание, чтобы данные дошли до клеток, отвечающих за память.
"Кроссворды, сканворды, судоку — кстати, тоже очень хороший метод, тоже неплохо помогают развивать память", — рассказала Мхитарян.
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