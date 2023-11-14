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Более 18 тысяч деревьев высадят на курорте "Роза Хутор"

2:00
Наука

На курорте "Роза Хутор" высадят более 18 тысяч деревьев.

Более 18 тысяч деревьев высадят на курорте "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Они помогут предотвратить эрозию почв и укрепить горные склоны. Для этого в непосредственной близости от инфраструктуры курорта на территории полосы отвода лесохозяйственной дороги "Мзымта", там, где отсутствует растительность и почва подвержена смывам, проводятся посадки ольхи черной. Площадь высадки превышает 10 000 квадратных метров.

— Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин — большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю. Для борьбы с этим явлением уже несколько лет на курорте проводятся посадки растений. Так в прошлом году на территории трех гектар было высажено 17 тысяч саженцев ольхи черной, в этом к ним прибавится еще 18 тысяч. Ольха выбрана не случайно. Это аборигенный вид, который традиционно растет на территории Cочинского национального парка. В течение нескольких лет мы подбирали растения для укрепления горных склонов, высаживались ивы, ежевика, грабы и другие. Но именно ольха показывает самую высокую приживаемость при условии культивирования на бедных каменистых грунтах. Это наиболее перспективный вид для предотвращения опасных почвенных явлений, — рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Для посадок используются саженцы двух-трех лет, которые были закуплены в специальном питомнике. Пока это тонкие деревья высотой до полуметра. В течение жизни, а это порядка 150 лет, они достигают 25-ти метров в высоту и 70-ти сантиметров в диаметре ствола. Ольха не только укрепляет горные склоны благодаря корневой системе, но и делает их эстетически привлекательными.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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