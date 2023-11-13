Экс-сотрудники Apple представили брошь с искусственным интеллектом AI Pin

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская стартап-компания Humane, основанная Беттани Бонжорно и бывшим директором Apple по дизайну Имраном Чаудри, представила новый продукт — умную брошь под названием AI Pin.

Фото: Официальный сайт компании Humane

AI Pin — это компактное устройство, оборудованное камерой, микрофоном, лазерным проектором и различными датчиками. Этот гаджет способен подключаться к интернету и различным онлайн-сервисам, включая модели искусственного интеллекта от Microsoft и OpenAI, а также ChatGPT, сообщают "Аргументы и Факты".

AI Pin легко крепится к одежде с помощью специального магнита и управляется голосом, а также с помощью камеры и жестов. Устройство не оснащено собственным экраном; вместо этого лазерный проектор выводит изображение в синевато-зеленых оттенках на руку пользователя с разрешением 720p.

Этот гаджет оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает LTE, 3G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Камера на AI Pin имеет разрешение 13 Мп, что позволяет делать фотографии и записывать видео.

Новый продукт поступит в продажу в начале 2024 года, и предзаказ будет доступен с 16 ноября по цене от 699 долларов за белый или черный вариант исполнения.

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