Магнитные бури могут стать серьёзной проблемой для людей, которые реагируют на изменения погоды

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Магнитные бури могут представлять серьёзные проблемы для людей, которые чувствительны к изменениям в в погоде.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Один из наиболее распространённых признаков воздействия явления на человеческий организм — это сильные головные боли, вызывающие мигрени, бессонницу и депрессию. Данные исследований российских учёных, приведенные агентством РИА Новости, свидетельствуют, что число госпитализаций из-за обострений сердечно-сосудистых заболеваний во время магнитных бурь увеличивается в 1,5 раза.

В большинстве случаев госпитализируются пациенты с инфарктом миокарда, проблемами с сосудами головного мозга, интенсивными болями в области сердца и учащённым сердцебиением. Согласно медицинским исследованиям, наиболее уязвимыми к негативному воздействию магнитных бурь являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто чувствителен к метеоусловиям.

Симптомы, чаще всего проявляющиеся во время магнитных бурь, включают головную боль, слабость, бессонницу, учащённое сердцебиение и изменения артериального давления. Кроме того, эти явления могут вызвать у человека увеличенную раздражительность, боли в спине, воспаление суставов и тяжесть в ногах.

Чтобы избежать осложнений, специалисты рекомендуют внимательно контролировать артериальное давление в период опасных метеорологических условий, иметь под рукой необходимые лекарства, избегать стрессов и употребления алкоголя с никотином. Также важно поддерживать позитивное настроение, избегать излишнего беспокойства и, по возможности, уменьшать эмоциональное напряжение.

Сильные магнитные бури могут привести к отключению электроники, и в этом случае рекомендуется следить за новостями и своевременно заряжать необходимые устройства, отключая неиспользуемые приборы от сети.

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