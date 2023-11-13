ФРП: Производство моноблоков, ноутбуков и планшетов удвоится в России

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Роман Петруца, директор ФРП рассказал о том, что 2 млрд руб. было инвестировано в производство многослойных материнских плат для мобильных и серверных систем и компьютерной техники на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана. Из них 663 млн руб. предоставил Фонд развития предпринимательства (ФРП). Согласно заявлению Петруца, в результате в России удвоится производство системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, а также серверов.

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«После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки», – комментирует он.

По словам Петруца, заем ФРП в объеме 663 млн руб. даст возможность группе компаний ICL купить линии поверхностного и выводного монтажа материнских плат, системы автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля, а также автоматизированные конвейерные линии сборки и оборудование тестирования готовой продукции. На предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус». Будут учитываться потребности заказчиков и варианты конечных изделий.

«Усиление импортозамещения, снижение зависимости от импортных комплектующих и рост конкурентоспособности российских производителей – такие возможности открываются с его открытием для отрасли в целом, а также для наших заказчиков и партнеров в частности», – также рассказал директор компании.

Планируется, что ежегодно производитель будет выпускать 300 тыс. плат. В перспективе первых трех лет предусмотрен рост производства до 1 млн плат - это даст возможность компании занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт.

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