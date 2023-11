ФРП: Производство моноблоков, ноутбуков и планшетов удвоится в России

Your browser does not support the audio element.

Роман Петруца, директор ФРП рассказал о том, что 2 млрд руб. было инвестировано в производство многослойных материнских плат для мобильных и серверных систем и компьютерной техники на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана. Из них 663 млн руб. предоставил Фонд развития предпринимательства (ФРП). Согласно заявлению Петруца, в результате в России удвоится производство системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, а также серверов.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.