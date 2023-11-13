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Тайны мозга Ленина: Раскрытие нейросифилиса и шнуры, изменившие анатомию

1:42
Наука

После кончины Владимира Ленина, его мозг был передан для изучения немецкому неврологу Оскару Фогту. Результаты этого исследования включали выводы о "гениальности". Тогда не раскрывали истинную причину смерти Ленина, которой был нейросифилис. Врач-исследователь Валерий Новоселов, автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив", рассказал "Газете.Ru" о заразности мозга Ленина и присутствии "шнуров" — особого вида сосудов при этом заболевании.

Тайны мозга Ленина: Раскрытие нейросифилиса и шнуры, изменившие анатомию
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

"Источник болезни, в данном случае бледная спирохета, был уничтожен не полностью, и процесс продолжал свой ход. Вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой. При вскрытии тела такого пациента, я был бы, конечно, очень осторожен", — пояснил Новоселов.

Врач-исследователь также объяснил, что внешне мозг Ленина был уникальным, как описал его Николай Александрович Семашко, присутствовавший при вскрытии.

Семашко говорил: "Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения и речи в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Стенки утолстились".

По словам Новоселова, наличие "шнуров" обусловлено тем, что при нейросифилисе непроходимость сосудов значительно выше, чем при атеросклерозе, что приводит к такому анатомическому эффекту.

"Воспалительный процесс привел к тому, что сосуды стали шнурами. То есть при вскрытии врачи увидели разрушенный мозг со шнурами внутри", — пояснил Новоселов.

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СИФИЛИС ЛЕНИНА - правда или миф?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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