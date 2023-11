Your browser does not support the audio element.

Британская диетолог Эшлинг Пиготт поделилась выводами о том, что напитки с кофеином и кофейные таблетки эффективно справляются с усталостью. Однако, по её словам, первые быстрее усваиваются организмом, обеспечивая быстрый прилив энергии. Эту информацию передает Daily Mail.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.