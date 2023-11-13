Британская диетолог Эшлинг Пиготт поделилась выводами о том, что напитки с кофеином и кофейные таблетки эффективно справляются с усталостью. Однако, по её словам, первые быстрее усваиваются организмом, обеспечивая быстрый прилив энергии. Эту информацию передает Daily Mail.
Кофеин, действующий как стимулятор центральной нервной системы, служит когнитивным усилителем, повышая бдительность и внимательность. Это вещество присутствует в кофе, чае, энергетических напитках и многих прохладительных напитках, включая Coca-Cola. Кроме того, кофеин доступен в форме таблеток.
Пиготт пояснила, что безопасное потребление кофеина составляет 300 миллиграммов в день, что эквивалентно приему около трех чашек кофе. В большинстве энергетических напитков содержится от 80 до 100 миллиграммов кофеина, а таблетки могут содержать от 100 до 200 миллиграммов. Однако избегание употребления напитков с содержанием более 200 миллиграммов вещества рекомендуется, поскольку большие дозы кофеина могут вызвать учащенное сердцебиение и тревогу.
Несмотря на то, что концентрация кофеина в таблетках выше, напитки с кофеином и энергетические напитки легче усваиваются организмом, обеспечивая быстрое ощущение бодрствования. Пиготт, тем не менее, предупреждает от потребления напитков с содержанием более 200 миллиграммов вещества, указывая, что это может вызвать всплеск энергии, но последующий спад активности.
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