Ученые рассказали, что каждая ноздря человека воспринимает уникальный запах мира

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые утверждают, что человеческие ноздри, по-видимому, действуют независимо друг от друга и обладают своим собственным чувством обоняния. Это заключение, вынесенное в результате нового исследования ученых из США, может раскрывать дополнительную информацию о работе мозга и о том, как обрабатываются чувства.

Фото: Openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Для более детального изучения обоняния в контексте стереосистемы, исследователи из Пенсильванского университета, Неврологического института Барроу и Университета штата Огайо обратились за помощью к 10 пациентам с эпилепсией, у которых уже были имплантированы электроды в мозг.

В рамках каждого эксперимента один из трех различных ароматов вдыхали через одну из ноздрей или обе одновременно, а также использовался контрольный вариант с чистым воздухом. После нескольких секунд испытуемых просили идентифицировать запах, а затем указать, какая ноздря использовалась для его обнаружения — левая, правая или обе. Параллельно исследователи записывали данные о реакции мозга с помощью электродов.

В результате исследования было сделано несколько интересных выводов. Например, когда один и тот же запах поочередно поступал в каждую ноздрю, активность мозга была схожей, но не идентичной, что указывает на определенную степень независимости.

Две ноздри оказались эффективнее, чем одна, в отношении определения запахов и более быстрой их идентификации, что подтверждает наличие преимущества в наличии двух ноздрей, а не одной — аналогично глазам и ушам.

"Наши результаты имеют важное значение для понимания кодирования запаха в системе обоняния и свидетельствуют о том, что человеческий мозг сохраняет четкое представление о информации о запахе, поступающей из каждой ноздри, благодаря временной сегрегации", — отмечают ученые.

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