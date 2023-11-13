Ученые утверждают, что человеческие ноздри, по-видимому, действуют независимо друг от друга и обладают своим собственным чувством обоняния. Это заключение, вынесенное в результате нового исследования ученых из США, может раскрывать дополнительную информацию о работе мозга и о том, как обрабатываются чувства.
Для более детального изучения обоняния в контексте стереосистемы, исследователи из Пенсильванского университета, Неврологического института Барроу и Университета штата Огайо обратились за помощью к 10 пациентам с эпилепсией, у которых уже были имплантированы электроды в мозг.
В рамках каждого эксперимента один из трех различных ароматов вдыхали через одну из ноздрей или обе одновременно, а также использовался контрольный вариант с чистым воздухом. После нескольких секунд испытуемых просили идентифицировать запах, а затем указать, какая ноздря использовалась для его обнаружения — левая, правая или обе. Параллельно исследователи записывали данные о реакции мозга с помощью электродов.
В результате исследования было сделано несколько интересных выводов. Например, когда один и тот же запах поочередно поступал в каждую ноздрю, активность мозга была схожей, но не идентичной, что указывает на определенную степень независимости.
Две ноздри оказались эффективнее, чем одна, в отношении определения запахов и более быстрой их идентификации, что подтверждает наличие преимущества в наличии двух ноздрей, а не одной — аналогично глазам и ушам.
"Наши результаты имеют важное значение для понимания кодирования запаха в системе обоняния и свидетельствуют о том, что человеческий мозг сохраняет четкое представление о информации о запахе, поступающей из каждой ноздри, благодаря временной сегрегации", — отмечают ученые.
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