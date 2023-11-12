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Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

1:29
Наука

Имеется предание о том, что под лапами сфинкса скрывается тайное помещение, а этот секрет волнует людей уже многие десятилетия. Согласно сообщению РИА Новости, учёные рассматривали версию, что под этим местом может быть спрятано сокровище легендарной Атлантиды.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Фото: "Пирамида Хеопса" by Yuri Sh. is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

В течение продолжительного времени никто не мог понять, как было возведено впечатляющее сооружение сфинкса. Исследователи пришли к выводу, что древним строителям помог ветер, а монументальная скульптура была высечена из монолитной скалы. Со временем твёрдая порода начала обнажаться.

По легендам, внутри сооружения находится сложная сеть помещений, которая содержит артефакты из культуры Древнего Египта. Этот "зал знаний" считается своего рода криптой древней цивилизации. Снимки сфинкса, полученные с квадрокоптера, позволили рассмотреть вершину монумента, на которой имеются небольшие дверцы. Об этих отверстиях в голове скульптуры миру известно уже около 100 лет.

Позднее ученые выяснили, что все эти знания были собраны богом Тотом и спрятаны в Долине Пирамид. Согласно арабским путешественникам, само хранилище находится у лап сфинкса. Однако учёным так и не удалось достичь истины, так как все раскопки в области туннелей у лап скульптуры были запрещены египетскими властями.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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