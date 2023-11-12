Учёные из Австралии нашли причину ожирения в нехватке белковой пищи

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Утверждение австралийских учёных гласит, что человеческий организм придаёт особое значение потреблению белка, и причина эпидемии ожирения, распространившейся по всему миру, заключается в несбалансированности питания. В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что при недостатке белка у живых организмов сохраняется чувство голода, несмотря на общее количество потребляемых калорий.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Учёные предполагают, что организм стремится поддерживать определённый уровень белков, и человек продолжает есть до тех пор, пока не удовлетворит свою "белковую потребность". Это предположение получило название гипотезы "белкового рычага". Научные исследования в этом направлении активно ведёт доктор медицинских наук из Австралии Сюзанна Холт.

Созданный ею рейтинг сытости выделяет картошку на вершине, за которой следуют продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. В конце рейтинга оказываются сладости, которые не способны утолить чувство голода.

Эксперты делают вывод, что избавиться от лишнего веса можно, не ограничивая себя в пище, а просто изменяя свой рацион. Сегодня большинство потребляемой пищи характеризуется высоким содержанием калорий, но при этом низким уровнем белка.

Вывод специалистов заключается в том, что питание должно быть сбалансированным, разнообразным и адаптированным к индивидуальным потребностям.

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