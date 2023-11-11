Физические сверхнагрузки повышают риск ОРВИ даже у тренированных людей

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно последним исследованиям ученых из National Laboratory (США) в Тихоокеанском Северо-Западном регионе, интенсивные физические нагрузки могут снизить иммунитет человека, увеличивая вероятность заражения респираторными вирусами (ОРВИ). Полученные выводы были опубликованы на портале Military Medical Research (MMR).

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

В рамках эксперимента одиннадцать пожарных принимали участие в 45-минутных тренировках, выполняя разнообразные задания в огнеупорной одежде. Сразу после тренировки участники предоставили образцы крови, мочи и слюны для проведения анализа. Ученые детально изучили более 4700 молекул, включая белки, липиды и продукты обмена веществ.

Отмечены изменения в уровне сотен молекул, связанных с восстановлением тканей, сопротивлением обезвоживанию и удовлетворением энергетических потребностей тканей, белков и кислорода. Однако наиболее неожиданные результаты были выявлены при анализе слюны. Микробный состав полости рта изменился, что указывает на более активное сопротивление организма бактериям. В то время как уровень молекул, важных для борьбы с вирусами, уменьшился.

Организм становится более уязвимым перед ОРВИ. Такие же выводы делают врачи, работающие с профессиональными спортсменами, которые часто подвергаются риску заражения вирусами в периоды интенсивных тренировок. Предыдущие исследования также подтверждают, что в первые дни после интенсивной физической активности риск заболевания ОРВИ увеличивается в два раза, даже у тех, кто находится в отличной физической форме.

Эти результаты подчеркивают важность сбалансированного подхода к физической активности, особенно с учетом поддержания иммунитета и предотвращения риска заражения респираторными вирусами.

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