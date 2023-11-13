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В Китае нашли жертвенные ямы со 120 скелетами лошадей

2:40
Наука

Археологи в Китае обнаружили руины города бронзового века, окружённого стеной, в котором ранее находились дворец, ров, кладбище, жертвенные ямы, гончарные мастерские и бронзолитейный завод.

В Китае нашли жертвенные ямы со 120 скелетами лошадей
Фото: openverse by David Feltkamp is licensed under CC BY 2.0

Этот исторический город, известный как Яохэюань, был расположен у подножия гор Люпань на северо-западе Китая. В своё время он представлял собой важный политический и культурный центр периода Западной Чжоу, простиравшегося с 1045 г. до н. э. по 771 г. до н. э., согласно публикации в журнале "Antiquity".

Хотя в этом регионе есть и другие археологические находки бронзового века, Яохэюань считается вероятным региональным центром того времени, основываясь на разнообразии обнаруженных структур в ходе раскопок.

В Яохэюане была распространена практика жертвоприношений людей и животных, о чём свидетельствует обилие гробниц с человеческими костями, лошадьми, волами, козами, овцами, курами, собаками и кроликами. Интересно, что некоторые жертвенные ямы содержали сложенные слоями скелеты лошадей, а некоторые скелеты были разбиты, что указывает на возможное расчленение перед захоронением. Общее количество обнаруженных лошадиных скелетов составило 120, включая несколько жеребят.

Интересным аспектом раскопок стало обнаружение первого известного места бронзового литья в период Западной Чжоу, представленного шламовыми резервуарами и остатками глиняной смеси, использовавшейся для создания форм, печей и фундаментов зданий.

Кроме того, исследователи обнаружили разнообразные артефакты, такие как керамические формы, изделия из нефрита и камня, лаковые изделия, сосуды с глазурью селадон и кости с более чем 150 различными идеограммами, похожими на китайские иероглифы.

Вне города-крепости были найдены следы домов, зольников, ям для хранения, печей и дорог. Внутри стен города исследователи обнаружили сложную систему каналов, что свидетельствует о высоком уровне развития поселения.

Эти уникальные находки предоставляют важные данные для изучения политического и культурного ландшафта северо-западного Китая в период Западной Чжоу и подчеркивают необходимость дополнительных исследований для более глубокого понимания роли Яохэюаня в этот период и его взаимоотношений с другими регионами Китая.

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12 жестоких фактов о жизни в Древнем Китае
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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