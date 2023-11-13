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Скелет с четырьмя металлическими протезами пальцев нашли в старой могиле в Германии

2:10
Наука

Археологи в Германии обнаружили скелет с металлическим протезом руки, прикрепленным к левой руке вместо ампутированных пальцев. Исследование указывает на то, что протез был покрыт кожей и крепился бинтами к руке человека. Мужчина, чей скелет был найден в городе Фрайзинг, умер в возрасте от 30 до 50 лет между 1450 и 1620 годами.

Скелет с четырьмя металлическими протезами пальцев нашли в старой могиле в Германии
Фото: openverse by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0

"Металлический протез заменил четыре пальца на левой руке, и они были изготовлены из листового металла, оставаясь неподвижными. Остатки костей указывают на ампутацию пальцев в течение жизни мужчины, однако причина этой процедуры остается неясной" — отмечает заместитель генерального реставратора Баварского государственного управления по сохранению памятников Вальтер Ирлингер.

Рука с протезом была извлечена для реставрационных работ и анализа. Сканирование показало, что протез был простой металлической конструкцией с кусочками ткани и кожи, прикреплёнными к копиям пальцев. Мягкая подкладка, вероятно, предоставляла дополнительный комфорт. Пальцы были изогнуты и располагались параллельно друг другу, имитируя естественное положение руки в покое.

Это открытие подчеркивает заботу о благополучии людей с ампутированными конечностями в прошлом. Скелет относится к периоду, связанному с военными конфликтами, что, возможно, привело к увеличению числа травм и ампутаций, стимулировав спрос на протезы в регионе Фрайзинга.

Это не первый обнаруженный протез руки при археологических раскопках. По всей Центральной Европе описано около 50 подобных медицинских устройств, датируемых периодом от позднего средневековья до раннего Нового времени. Некоторые из них имели подвижные части, в отличие от жесткой конструкции в Фрайзинге. Одним из старейших известных протезов же является деревянный палец на ноге возрастом 3000 лет, найденный у древней египетской мумии.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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