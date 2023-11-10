Ученые выяснили, что люди с образованием менее подвержены к сердечным заболеваниям

Ученые из Северо-Западного университета США пришли к выводу, что наличие даже среднего образования снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни. Результаты данного исследования были опубликованы в JAMA Cardiology.
В ходе своей работы исследовательская группа проанализировала данные более 40 тысяч человек за период с 1985 по 2015 год. После этого исследователи провели сравнение среднего возраста, в который произошли сердечно-сосудистые осложнения, с общим количеством лет, прожитых людьми после них.
Результаты анализа показали, что в среднем сердечно-сосудистые заболевания проявляются позже у лиц с постепенно повышающимся уровнем образования. У участников с образованием ниже средней школы (выпускники 9-11 классов в России) вероятность возникновения сердечно-сосудистых осложнений была на 1,4-1,7 раза выше, чем у тех, кто завершил высшие учебные заведения.
Специалисты считают, что эти результаты, вероятно, объясняются тем, что с увеличением уровня образования у людей повышается медицинская грамотность, формируется здоровое поведение и проявляется бережное отношение к собственному здоровью. Кроме того, более высокие уровни образования ассоциируются с материальными, экологическими и психологическими преимуществами.
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