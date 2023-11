Ученые выяснили, что люди с образованием менее подвержены к сердечным заболеваниям

Ученые из Северо-Западного университета США пришли к выводу, что наличие даже среднего образования снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни. Результаты данного исследования были опубликованы в JAMA Cardiology.

