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"Роскосмос": Орбиту МКС подняли на два с половиной километра

0:39
Наука

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 километра, сообщили "Роскосмос".

"Роскосмос": Орбиту МКС подняли на два с половиной километра
Фото: www.roscosmos.ru

"Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра и составила 417,98 километра над поверхностью Земли", - говорится в публикации.

Маневр, как уточняется, был предпринят в преддверии прибытия на станцию нового грузового корабля "Прогресс МС-25".

Запуск "Прогресса МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря.

 
 

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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