"Роскосмос": Орбиту МКС подняли на два с половиной километра

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 километра, сообщили "Роскосмос".
"Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра и составила 417,98 километра над поверхностью Земли", - говорится в публикации.
Маневр, как уточняется, был предпринят в преддверии прибытия на станцию нового грузового корабля "Прогресс МС-25".
Запуск "Прогресса МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря.
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