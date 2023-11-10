"Роскосмос": Орбиту МКС подняли на два с половиной километра

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Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 километра, сообщили "Роскосмос".

Фото: www.roscosmos.ru

"Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра и составила 417,98 километра над поверхностью Земли", - говорится в публикации.

Маневр, как уточняется, был предпринят в преддверии прибытия на станцию нового грузового корабля "Прогресс МС-25".

Запуск "Прогресса МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря.





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