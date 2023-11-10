Ростех впервые за 30 лет представит за рубежом тяжелый транспортный самолет

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) покажет за границей Ростех. Презентация подобного летающего грузовика пройдет впервые за 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Фото: Википедия

Событие запланировано в рамках Dubai Airshow 2023. Вместе с транспортником Ростех привезет в Дубай около 200 единиц продукции военного, двойного и гражданского назначения. В их числе — международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56-мм автомата Калашникова АК-19.

Также госкорпорация примет участие в предстоящей выставке Рособоронэкспорта. Там будет представлена продукция холдингов ГК: Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Росэлектроника, концерн "Калашников", "Высокоточные комплексы", КРЭТ и другие.

В Дубае планируется показать и управляемую ракету "Изделие 305Э", уже подтвердившую свою эффективность в зоне СВО. Ранее в Ростехе отмечали, что российское вооружение, используемое в зоне СВО, успешно способно противостоять самой современной технике НАТО. В связи с этим интерес на мировом рынке к отечественному оружию растет.

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