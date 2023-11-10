Врачи в США осуществили первую в мире операцию по пересадке целого глаза человеку. Об этом сообщает медицинский центр Нью-Йоркского университета.
Операция была сделана 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенёсшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения.
Согласно сообщению медцентра в пресс-релизе, пациент потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости в результате несчастного случая с проводом под напряжением. Операция, проведённая 27 мая 2023 года, продолжалась около 21 часа и включала более 140 хирургов, медсестёр и других медицинских работников.
В пресс-релизе также указывается, что в настоящее время неизвестно, сможет ли пациент восстановить зрение новым глазом, но трансплантированный орган проявляет "удивительные признаки здоровья". Это достижение хирургов открывает новые перспективы для будущего развития в области лечения зрения.
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