В США впервые в истории провели операцию по пересадке глаза человеку

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Врачи в США осуществили первую в мире операцию по пересадке целого глаза человеку. Об этом сообщает медицинский центр Нью-Йоркского университета.

Фото: CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1059453

Операция была сделана 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенёсшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения.

Согласно сообщению медцентра в пресс-релизе, пациент потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости в результате несчастного случая с проводом под напряжением. Операция, проведённая 27 мая 2023 года, продолжалась около 21 часа и включала более 140 хирургов, медсестёр и других медицинских работников.

В пресс-релизе также указывается, что в настоящее время неизвестно, сможет ли пациент восстановить зрение новым глазом, но трансплантированный орган проявляет "удивительные признаки здоровья". Это достижение хирургов открывает новые перспективы для будущего развития в области лечения зрения.

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