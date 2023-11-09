Галапагосские черепахи продолжают глотать пластик, несмотря на запрет

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Гигантские галапагосские черепахи, находящиеся на грани исчезновения, продолжают поглощать пластик и другие отходы человеческой деятельности, несмотря на запрет на одноразовые пластиковые изделия на архипелаге Галапагос, расположенном у побережья Эквадора. Об этом сообщает "phys.org".

Фото: Wikipedia by Abu Shawka is licensed under CC0

Исследование, проведенное Фондом Чарльза Дарвина, который осуществляет природоохранные мероприятия на Галапагосских островах, показало, что черепахи вида Chelonoidis porteri поглощают пластик в городских районах острова Санта-Крус и его окрестностях.

Ученые проанализировали 5500 образцов фекалий черепах, собранных в местах контакта с человеческой активностью, и обнаружили в них 597 фрагментов человеческого мусора, в основном пластика, а также стекла, металла, бумаги, картона и ткани.

В сравнении с этими данными, лишь два фрагмента человеческого мусора были обнаружены в 1000 образцах фекалий, собранных на охраняемых территориях Галапагосского национального парка.

"Гигантские черепахи могут потребовать до 28 дней, чтобы переварить проглоченные ими предметы", — пояснила Карина Рамон, главный автор исследования. "Мы озабочены воздействием, которое проглатывание неорганических отходов может оказать на их здоровье", — добавила она, указав на риски, связанные с кишечной непроходимостью, травмами и гормональными изменениями из-за химических компонентов.

С 2015 года на Галапагосских островах действует запрет на использование одноразовых пластиковых предметов, таких как соломинки и пакеты. Однако на практике соблюдение этого запрета остается недостаточным. Об этом сообщает издание "Аргументы недели".

Из 15 видов гигантских черепах, которые когда-то населяли Галапагосские острова, три уже вымерли. Этот архипелаг, находящийся в 1000 километрах от побережья Эквадора, представляет собой уникальный биологический резерват с флорой и фауной, которые не встречаются больше нигде в мире. Наблюдение за этой природой вдохновило британского ученого Чарльза Дарвина на разработку своей теории эволюции через естественный отбор в XIX веке.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Галапагосская черепаха - самая большая черепаха на земле. Слоновая черепаха.