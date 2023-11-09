Учёные выяснили, что орехи способны спасти жизнь диабетикам

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета науки и технологий в Хуачжуне (WNLO) пришли к выводу, что включение орехов в рацион питания снижает вероятность летального исхода у пациентов с диабетом второго типа. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале "The Journal of Nutrition".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Авторы исследования провели анализ данных, собранных среди участников Национального исследования здоровья и питания, охватывающего период с 1999 по 2014 год. В течение этого времени было отмечено 1174 случая смерти среди 35 632 пациентов. С увеличением потребления орехов ученые установили снижение риска летального исхода по всем причинам среди людей, страдающих диабетом 2 типа. Более того, чем больше орехов употреблял человек, тем меньше был риск. При этом исследователи учли влияние факторов, таких как образ жизни, питание, длительность наличия диабета и уровень гликированного гемоглобина.

Замена одной порции орехов на порцию красного и обработанного мяса, обработанных зерен, яиц или молочных продуктов была связана с снижением риска летального исхода по всем причинам на 18-22%. Эффект орехов, вероятно, связан с их способностью уменьшать воспалительные процессы в организме, что было подтверждено анализом уровня С-реактивного белка в крови. Воспаление является характерным признаком для людей с диабетом 2 типа и одновременно представляет собой фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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