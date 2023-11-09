Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Томске продают самую дорогую говядину в Сибири
Ученые нашли причину повышения риска Альцгеймера
Мужчину убило металлическим листом в Нижнем Новгороде
В Британии врачи диагностировали редкий рак по изменившемуся смеху
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил, что ВС РФ скоро прорвут линию фронта
В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО
Ученые нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Президент Чехии объяснил, почему боится успеха России на Украине
Актер Бурковский продает билеты на встречу с собой в США

Новое лечение показывает раннюю перспективность против рака молочной железы

Наука

Новые результаты экспериментов указывают на то, что вещества, известные как ингибиторы передачи сигналов Wnt узкого спектра действия, могут подавлять рост опухолей рака молочной железы с меньшими побочными эффектами, чем их аналоги.

Новое лечение показывает раннюю перспективность против рака молочной железы
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В то время как некоторые подтипы рака молочной железы поддаются воздействию специальных лекарственных препаратов, другие могут быть подавлены только стандартной химиотерапией. Для некоторых пациентов химиотерапия может вызывать рост раковых клеток, аналогичных стволовым клеткам, которые устойчивы к лекарствам.

Исследователи выявили свидетельства того, что TcdBFBD способен подавлять рост опухоли и уменьшать активность раковых клеток, похожих на стволовые клетки, без негативного влияния на плотность костной ткани. Также были обнаружены признаки того, что TcdBFBD может взаимодействовать со стандартным химиотерапевтическим препаратом цисплатином для ингибирования как базальноподобных, так и люминальноподобных опухолей рака молочной железы.

Эти результаты предоставляют предварительные доказательства потенциальной терапевтической эффективности ингибиторов передачи сигналов Wnt узкого спектра действия, таких как TcdBFBD.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Мужчину убило металлическим листом в Нижнем Новгороде
В Британии врачи диагностировали редкий рак по изменившемуся смеху
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил, что ВС РФ скоро прорвут линию фронта
В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО
Ученые нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Президент Чехии объяснил, почему боится успеха России на Украине
Актер Бурковский продает билеты на встречу с собой в США
Daily Mail: Женщины рассказали о плюсах и минусах орального секса
Драгдилеры объявили о поиске пятерых подростков в Свердловской области
Звезда "Кухни" Богатырев вместе с женой впервые показали своего сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников