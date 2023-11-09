Новое лечение показывает раннюю перспективность против рака молочной железы

Новые результаты экспериментов указывают на то, что вещества, известные как ингибиторы передачи сигналов Wnt узкого спектра действия, могут подавлять рост опухолей рака молочной железы с меньшими побочными эффектами, чем их аналоги.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В то время как некоторые подтипы рака молочной железы поддаются воздействию специальных лекарственных препаратов, другие могут быть подавлены только стандартной химиотерапией. Для некоторых пациентов химиотерапия может вызывать рост раковых клеток, аналогичных стволовым клеткам, которые устойчивы к лекарствам.

Исследователи выявили свидетельства того, что TcdBFBD способен подавлять рост опухоли и уменьшать активность раковых клеток, похожих на стволовые клетки, без негативного влияния на плотность костной ткани. Также были обнаружены признаки того, что TcdBFBD может взаимодействовать со стандартным химиотерапевтическим препаратом цисплатином для ингибирования как базальноподобных, так и люминальноподобных опухолей рака молочной железы.

Эти результаты предоставляют предварительные доказательства потенциальной терапевтической эффективности ингибиторов передачи сигналов Wnt узкого спектра действия, таких как TcdBFBD.

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