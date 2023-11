Новое лечение показывает раннюю перспективность против рака молочной железы

Новые результаты экспериментов указывают на то, что вещества, известные как ингибиторы передачи сигналов Wnt узкого спектра действия, могут подавлять рост опухолей рака молочной железы с меньшими побочными эффектами, чем их аналоги.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0