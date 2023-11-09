Египтологи обнаружили 2500-летнюю заколдованную гробницу

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Египтологи обнаружили недавно, к югу от Каира, гробницу возрастом около 2500 лет, содержащую многочисленные магические заклинания, предназначенные для защиты от змей.

Фото: openverse by Universität Wien by EC Köhler

Исследователи заметили, что такое изобилие магических формул, вероятно, отражает индивидуальные предпочтения владельца этой усыпальницы. В других гробницах не было обнаружено подобного "переизбытка" заклинаний, что свидетельствует о уникальности данного случая. Эти заклинания были призваны как оберегать от змеиных укусов, так и призывать змей в качестве защитников усопшего.

Недавние исследования также указали на то, что в Древнем Египте ядовитые змеи были более распространены, чем в настоящее время. Археологи периодически находят гробницы с заклинаниями, направленными против змейных укусов, хотя такие случаи не так распространены, как в описанном выше случае. Эта гробница была обнаружена в Абусире, и исследования показали, что она принадлежала царскому писцу по имени Джехутиемхат, жившему во времена, когда Египет находился под влиянием персов, сообщает "Мир 24".

Несмотря на то, что большая часть гробницы Джехутиемхата была разграблена еще в древние времена, саркофаг с остатками скелета был сохранился. Анализ показал, что писец скончался в возрасте около 25 лет и страдал от остеопороза, характеризующегося хрупкостью костей. По всей видимости, это было генетическим заболеванием, так как обычно остеопороз проявляется у пожилых людей, как сообщает Live Science.

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Находка в Египте: 16 гробниц жрецов возрастом 2500 лет