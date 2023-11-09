Ученые создали лекарство для борьбы с деменцией

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Йельской медицинской школы и университета Джона Хопкинса разработали новый лекарственный препарат, направленный на снижение повреждения мозга при болезни Альцгеймера. В ходе экспериментов ученые фокусировались на уменьшении токсичных изменений в тау-белках, которые приводят к образованию скоплений-клубков и последующей нейродегенерации.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В отличие от большинства существующих методов лечения болезни Альцгеймера, которые ориентированы на бета-амилоидные белки и образование соответствующих им скоплений, этот новый препарат направлен на снижение фосфорилирования тау-белков.

Фосфорилирование — процесс, при котором к тау-белку присоединяются фосфатные молекулы, вызывая повреждение нейронов.

Ученым удалось снизить уровень фосфорилирования тау-белков, восстанавливая их нормальные функции, которые становятся ослабленными при развитии болезни. Однако новый метод проявляет эффективность только на ранних стадиях развития болезни Альцгеймера, до того как происходит нанесение ущерба нейронам.

Экспериментальный препарат представляет собой ингибитор фермента GCPII, известного как 2-MPPA. Этот фермент, присутствующий в мозге, стимулирует воспаление и разрушает защиту рецепторов нейронов, связанных с когнитивными функциями. В результате проведенных экспериментов на пожилых обезьянах, 2-MPPA продемонстрировал способность снизить фосфорилирование тау.

В настоящее время ученые работают над доказательством безопасности ингибитора GCPII для использования у человека.

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