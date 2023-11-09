СМИ: Россия обладает уникальной ракетой ПВО, у которой нет аналогов в мире

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов, и производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября материале американского журнала Military Watch Magazine

Фото: mil.ru

Ракета 40Н6 ЗРК С-400 позволяет российским ПВО успешно атаковать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на предельно большой дистанции так, как не может ни одна другая система в мире, утверждают эксперты издания.

Траектория ракеты уникальна, она поднимается на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов её дальности на высоте всего 5 метров от земли.

Это позволяет батареям С-400 поражать самолёты на предельно низкой высоте полёта и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО из-за ограничений кривизны Земли для боеприпасов, следующих по обычным траекториям, - говорится в публикации.

По данным экспертов, дальность поражения модифицированной российской ракеты может достигать 400 километров. А применение С-400 "Триумф" в тандеме с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно повышает её эффективность.

"Сочетание высокой мобильности и высокой ситуационной осведомлённости С-400 с очень большой дальностью поражения позволило ей угрожать боевым самолётам противника на очень обширных территориях, а также обеспечило широкую зональную защиту от всех видов тактических ракетных атак, включая ракеты, летящие на более низких высотах и гиперзвуковых скоростях", - говорится в статье.

Авторы материала также отмечают способность РФ одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках СВО благодаря строительству новых производств и модернизации существующих комплексов ПВО.

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