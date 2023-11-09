Российские учёные выяснили, как решить проблему заброшенных торфяников

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников. По их словам, существует много различных заброшенных торфоразработок, почвенно-экологическое состояние которых практически не исследовано.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Пал_травы

Стратегию о том, как можно восстановить нарушенную болотную экосистему на месте заброшенных торфоразработок, разработали исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Учёные уверены, что к снижению выброса парниковых газов и, как следствие, — предотвращению торфяных пожаров, может привести экологическая реабилитация болот.

В ходе исследования специалисты изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, после чего спрогнозировали, как смогут функционировать и развиваться разные его участки, если в почве провести секвестрацию (связывание) парниковых газов.

Выработанная методика успешно показала себя в действии. Кроме того, при помощи её можно проводить анализ истории развития почв, оценивать их современное состояние и прогнозировать будущее развитие.

По мнению исследователей, подобное почвенное и ботаническое исследование является важным также и для другого направления разрушенных болот — болотного растениеводства. В этом случае на торфяниках выращивают ресурсные растения, например, клюкву, тростник, сфагнум. После их можно применять в различных сферах.

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