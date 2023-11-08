Учёные установили, что дельфины кормят своих детенышей молоком с токсинами

Американские ученые из Национального управления морских и атмосферных исследований (NOAA) США провели исследование, в результате которого было установлено, что дельфины питают своих молодых молоком, содержащим высокие уровни стойких органических загрязнителей (СОЗ). Этот вывод был опубликован в журнале Science of The Total Environment (STTE).
Предыдущие исследования указывали на то, что токсичные СОЗ могут накапливаться в жировой ткани морских млекопитающих, вызывая у них разнообразные заболевания, включая летальные случаи.
Для получения дополнительных сведений о воздействии СОЗ, исследователи собрали образцы молока у шести матерей-дельфинов и образцы крови их детенышей в течение 460 дней. Затем они анализировали оба типа проб на наличие загрязнителей.
После анализа данных исследователи обнаружили высокие уровни СОЗ в молоке матерей, а также увеличение уровня СОЗ в крови их детенышей. Биологи выяснили, что к моменту, когда молодые дельфины были отлучены от груди, у них были более высокие уровни СОЗ в жировой ткани по сравнению с их матерями.
Научные исследователи предполагают, что одной из причин высокого содержания СОЗ в молоке связана с тем, что матери продолжали охотиться и употреблять добычу, которая содержала СОЗ, во время кормления своих детенышей.
В итоге исследования была выдвинута гипотеза, что дельфины в многих морских регионах подвергаются риску возникновения проблем со здоровьем из-за употребления СОЗ.
Биологи также отметили, что косатки могут находиться в подобном уязвимом положении, так как их поведение при кормлении детенышей схоже с дельфинами.
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