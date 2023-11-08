Учёные установили, что дельфины кормят своих детенышей молоком с токсинами

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Национального управления морских и атмосферных исследований (NOAA) США провели исследование, в результате которого было установлено, что дельфины питают своих молодых молоком, содержащим высокие уровни стойких органических загрязнителей (СОЗ). Этот вывод был опубликован в журнале Science of The Total Environment (STTE).

Фото: Wikipedia by Arnaud 25 is licensed under Общественное достояние

Предыдущие исследования указывали на то, что токсичные СОЗ могут накапливаться в жировой ткани морских млекопитающих, вызывая у них разнообразные заболевания, включая летальные случаи.

Для получения дополнительных сведений о воздействии СОЗ, исследователи собрали образцы молока у шести матерей-дельфинов и образцы крови их детенышей в течение 460 дней. Затем они анализировали оба типа проб на наличие загрязнителей.

После анализа данных исследователи обнаружили высокие уровни СОЗ в молоке матерей, а также увеличение уровня СОЗ в крови их детенышей. Биологи выяснили, что к моменту, когда молодые дельфины были отлучены от груди, у них были более высокие уровни СОЗ в жировой ткани по сравнению с их матерями.

Научные исследователи предполагают, что одной из причин высокого содержания СОЗ в молоке связана с тем, что матери продолжали охотиться и употреблять добычу, которая содержала СОЗ, во время кормления своих детенышей.

В итоге исследования была выдвинута гипотеза, что дельфины в многих морских регионах подвергаются риску возникновения проблем со здоровьем из-за употребления СОЗ.

Биологи также отметили, что косатки могут находиться в подобном уязвимом положении, так как их поведение при кормлении детенышей схоже с дельфинами.

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