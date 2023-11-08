Компания из Амстердама предложила использовать воду из канализации для обогрева домов

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Европейская компания из Амстердама разработала проект, который даст возможность использовать воду из канализации для обогрева домов.

Фото: openverse.org by dirtyboxface is licensed under CC BY 2.0

По словам представителя компании, температура сточных вод сама по себе довольно высокая, примерно плюс 15-18 градусов. Но её можно повысить в несколько раз, до плюс 60-70 градусов, если оборудовать канализационную трубу специальными теплообменниками и обходной трубой.

Как пишет theguardian. com, принцип нагрева сточных вод в этом случае будет прямо противоположным тому, как функционирует холодильник. Вода для отопления помещений дома, согласно этому проекту, будет поступать от стиральной и посудомоечной машин, из туалета и душа.

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