Европейская компания из Амстердама разработала проект, который даст возможность использовать воду из канализации для обогрева домов.
По словам представителя компании, температура сточных вод сама по себе довольно высокая, примерно плюс 15-18 градусов. Но её можно повысить в несколько раз, до плюс 60-70 градусов, если оборудовать канализационную трубу специальными теплообменниками и обходной трубой.
Как пишет theguardian. com, принцип нагрева сточных вод в этом случае будет прямо противоположным тому, как функционирует холодильник. Вода для отопления помещений дома, согласно этому проекту, будет поступать от стиральной и посудомоечной машин, из туалета и душа.
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