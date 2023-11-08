Ученые в России нашли способ восстанавливать поврежденные нервы

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские специалисты разработали способ восстановления поврежденных нервов. Об этом сообщил Нурджемал Тагандурдыева, сотрудник Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета. Его слова приводит "Газета.ру".

Фото: medikforum.ru

Сообщается, что исследование основано на использовании композитных волокон из хитозана и углеродных нанотрубок, способных восстанавливать поврежденные нервы и их функции.

Отмечается, что лечение повреждений ЦНС требует иных подходов, потому что она функционирует иначе, чем периферическая нервная система.

"В ЦНС нервные импульсы передаются по-другому, клетки имеют другую природу, поэтому наш подход не может быть перенесен на лечение повреждений ЦНС", — отметила ученая.

Ранее эффективность этого подхода проверялась экспериментальным путем на лабораторных животных. В ходе эксперимента у них была потеряна двигательная активность, которая затем восстанавливалась.

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