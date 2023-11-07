Учёные открыли новое лекарство от потери обоняния при COVID-19

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета здравоохранения Фудзиты (FHU) пришли к выводу, что энситрелвир, антивирусное средство, может помочь восстановить обоняние, утраченное в результате заболевания COVID-19, сообщает Sputnik.

Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Потеря обоняния и вкусовых ощущений, связанная с COVID-19, стала менее распространенной и менее выраженной, но данные исследования за 2022 год показывают, что примерно 45% пациентов по-прежнему сталкиваются с этими симптомами.

В ходе нового исследования пациенты, у которых наблюдались легкие или умеренные симптомы COVID-19, получали энситрелвир в дозах 125 или 250 мг, либо плацебо. К седьмому дню доля участников, у которых были потеря обоняния или вкуса, снизилась на 39% больше в группе, получавшей 250 мг энсителвира, по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Через три недели после начала лечения все участники отметили одинаковое улучшение состояния.

Если будут получены подтверждающие результаты в ходе последующих исследований, то этот новый антивирусный препарат может помочь уменьшить потерю обоняния и вкусовых ощущений у пациентов с коронавирусной болезнью и, возможно, предотвратить развитие легких симптомов хронической формы COVID-19.

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