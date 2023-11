Your browser does not support the audio element.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв заявил, что современные средства наблюдений за Солнцем могут позволить нам своевременно выявить чрезвычайно мощное событие на этой звезде, но вероятно, они не предоставят возможности для предотвращения его последствий.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0