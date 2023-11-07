Физик Сергей Богачёв заявил о беззащитности человечества перед Солнцем

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв заявил, что современные средства наблюдений за Солнцем могут позволить нам своевременно выявить чрезвычайно мощное событие на этой звезде, но вероятно, они не предоставят возможности для предотвращения его последствий.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

"Объективно никаких средств препятствовать стихийной катастрофе такого масштаба человечество на данном этапе не имеет", — отметил ученый в интервью с aif.ru.

Согласно словам Богачёва, к вопросам, таким как столкновение с огромным метеоритом или возникновение сильного взрыва на Солнце, следует подходить с некоторой фаталистичностью.

"Возможно, Солнце раз в сотни тысяч или миллионы лет производит взрыв такой силы, что способно уничтожить всю нашу техносферу. Утешать себя можно лишь тем, что вряд ли события, происходящие раз в миллионы лет, придутся на жизнь какого-то из ближайших поколений".

Ранее Сергей Богачёв объяснил загадочное поведение Солнца.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Сможем ли мы пережить смерть солнца? | Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом | Discovery