Физик Сергей Богачёв объяснил загадочное поведение Солнца

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Процессы, происходящие на Солнце, оказываются сложнее, чем мы обычно думаем. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

"Учёные широко обсуждают возможность ускорения облаков плазмы на пути к Земле. То есть мы измеряем их скорость у Солнца и прикидываем, когда они до нас дойдут, а они вдруг разгоняются по дороге и приходят раньше. Что-то из этой серии произошло позавчера", — поделился ученый в интервью aif.ru.

В прошлые выходные наибольшим предметом обсуждения стала сильная геомагнитная буря, вызванная выбросом солнечного вещества в сторону Земли. На этот раз ученые ошиблись в своих прогнозах: плазменные облака достигли нашей планеты намного раньше и с гораздо большей силой, чем ожидалось. Это даже привело к наблюдению полярных сияний в южных регионах России.

"Конечно, это неприятно и задевает нашу профессиональную гордость, но подобные события случались в прошлом и будут продолжаться", — заключил Богачёв.

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