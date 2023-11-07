Процессы, происходящие на Солнце, оказываются сложнее, чем мы обычно думаем. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.
"Учёные широко обсуждают возможность ускорения облаков плазмы на пути к Земле. То есть мы измеряем их скорость у Солнца и прикидываем, когда они до нас дойдут, а они вдруг разгоняются по дороге и приходят раньше. Что-то из этой серии произошло позавчера", — поделился ученый в интервью aif.ru.
В прошлые выходные наибольшим предметом обсуждения стала сильная геомагнитная буря, вызванная выбросом солнечного вещества в сторону Земли. На этот раз ученые ошиблись в своих прогнозах: плазменные облака достигли нашей планеты намного раньше и с гораздо большей силой, чем ожидалось. Это даже привело к наблюдению полярных сияний в южных регионах России.
"Конечно, это неприятно и задевает нашу профессиональную гордость, но подобные события случались в прошлом и будут продолжаться", — заключил Богачёв.
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