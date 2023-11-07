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Мобильная техника на базе отечественной ОС "Аврора" появилась в продаже

2:24
Наука

Смартфоны с российской операционной системой "Аврора" впервые появились в продаже. Речь идет о партии устройств, созданных компанией F+Tech. Ожидается, что главными покупателями станут разработчики приложений для этих устройств, сообщает "Российская газета".

Мобильная техника на базе отечественной ОС "Аврора" появилась в продаже
Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

На данный момент доступны две модели: FPlus R570E, стоимостью 14 990 рублей, и планшет FPlus Tab Plus, ценой 16 990 рублей за первую тысячу экземпляров каждой модели. Однако, полные цены на устройства выше: 47 990 рублей за FPlus R570E и 48 990 рублей за планшет FPlus Tab Plus.

По словам Павла Эйгеса, главы компании "Открытая мобильная платформа", которая разработала "Аврору", концепция BYOTD (Bring Your Own Trusted Device) предполагает, что сотрудники компании приобретают собственные устройства и используют их в работе. Управление и обслуживание осуществляется IT-департаментом организации, обеспечивая доступ к ресурсам и корпоративным приложениям. Важным отличием от предыдущей концепции BYOD является сертификация ФСТЭК.

Массовое внедрение устройств с "Авророй" на рынок пока не планируется. Этот процесс может занять два-три года, в первую очередь из-за ограниченного числа массовых приложений. Тем не менее, уже разработаны и доступны все необходимые корпоративные приложения для "Авроры".

Глава F+Tech Алексей Мельников сообщил, что по заявленным ценам доступно всего около 1000 устройств каждой модели. Позднее, примерно в феврале 2024 года, будет доступен еще один устройство — планшет FPlus ПК T1100. Цены на старте продаж поддержаны F+Tech и "Авророй".

Кроме того, Алексей Мельников отметил, что в ближайшем будущем к продажам на "Авроре" присоединятся и другие производители, выпускающие устройства для этой операционной системы, включая "Аквариус" и "Байтэрг".

Первым покупателем смартфона с ОС "Аврора" стал заместитель главы Минцифры Евгений Филатов.

 

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Купил смартфон на российской АВРОРА ОС. Что это? Зачем это? И насколько лучше iPhone?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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