Ученые назвали вирусы, которые к 2050 году станут смертоноснее

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Соединенных Штатов пришли к выводу, что к 2050 году четыре вируса, включая атипичную анемию, вирусы Нипа, Эбола и Марбург, станут гораздо опаснее, чем они являются на сегодняшний день. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: Wikipedia

Согласно исследователям, заражения этими вирусами за последние десятилетия стали более распространенными, и этенденция усилится в будущем. Прогнозируется, что к середине текущего столетия эти вирусы унесут еще больше человеческих жизней, чем в настоящее время.

Некоторые из них могут стать в 4 раза более смертоносными, а другие даже в 10 раз и более.

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