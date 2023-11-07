Ученые назвали вирусы, которые к 2050 году станут смертоноснее

Ученые из Соединенных Штатов пришли к выводу, что к 2050 году четыре вируса, включая атипичную анемию, вирусы Нипа, Эбола и Марбург, станут гораздо опаснее, чем они являются на сегодняшний день. Об этом сообщает издание The Sun.
Согласно исследователям, заражения этими вирусами за последние десятилетия стали более распространенными, и этенденция усилится в будущем. Прогнозируется, что к середине текущего столетия эти вирусы унесут еще больше человеческих жизней, чем в настоящее время.
Некоторые из них могут стать в 4 раза более смертоносными, а другие даже в 10 раз и более.
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