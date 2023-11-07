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"Шоу еще не последнее": астроном Денисова объяснила причину появления северного сияния

1:37
Наука

Редкое астрономическое явление привлекло внимание множества жителей республики в минувшие выходные. В ночь с пятого на шестое ноября небо над Башкирией осветили яркие вспышки северного сияния.

"Шоу еще не последнее": астроном Денисова объяснила причину появления северного сияния
Фото: Wikipedia by Senior Airman Joshua Strang is licensed under Общественное достояние

Астроном из Уфимского городского планетария, Тамара Денисова, рассказала о причинах этого феномена. Она объяснила, что северное сияние возникло вследствие сильной магнитной бури, в результате которой потоки заряженных частиц от Солнца атаковали магнитосферу Земли.

Денисова также подчеркнула, что такое яркое и красочное полярное сияние, какое наблюдали в республике, является редкостью для этих мест. Это происходит из-за увеличивающейся активности Солнца, которая случается каждые 11-12 лет. Сейчас солнце становится все активнее, и на его поверхности происходят мощные вспышки, выбрасывающие заряженные частицы в космос, атакующие магнитосферу Земли и вызывающие магнитные бури.

Астроном призвала наблюдать за магнитными бурями и чаще поднимать глаза к небу, так как подобные красочные события будут происходить не раз. Она отметила, что наблюдать северное сияние можно и без покидания своего родного города или села.

Тамара Денисова также подчеркнула, что, несмотря на высокую активность Солнца, точно предсказать дату следующего северного сияния практически невозможно, так как вспышки на Солнце происходят несистематически, сообщает mkset.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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