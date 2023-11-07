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Россиянам назвали главные ошибки при выборе телевизора

1:54
Наука

Эксперты выделили несколько основных ошибок при выборе телевизора в магазине техники. Среди них можно выделить неправильный подход к выбору бренда и цены, а также проблемы, связанные с последующим обслуживанием, сообщает "Главный региональный".

Россиянам назвали главные ошибки при выборе телевизора
Фото: Нейросеть Шедеврум

Выбор телевизоров от компаний LG и Samsung сегодня считается ошибкой из-за переплаты. В условиях параллельного импорта цены на телевизоры этих брендов завышены на 30-40%. Поэтому стоит обратить внимание на модели от Samsung, Sony.

Если вы ориентируетесь на более доступный ценовой сегмент, то подойдут TCL, iFFALCON, Haier, Hisense. Среди российских производителей адекватные цены предлагают DEXP, Hartens, Sber и другие.

Выбор типа матрицы также может повлечь за собой лишние расходы. Существует три основных типа матриц: ЖК, OLED и QLED. Первые являются более бюджетными, в то время как вторые значительно дороже. Цены на телевизоры с OLED-матрицей начинаются от 55 тысяч рублей. Самыми дорогими матрицами являются QD-OLED (от 200 тысяч рублей).

Многие потребители при выборе телевизора обращают внимание исключительно на качество изображения. Однако не следует недооценивать качество звука, которое также является важным параметром.

Разрешение экрана не всегда синонимично с качеством изображения. Напротив, высокое разрешение может создать проблемы с оптимизацией контента под разные типы телевизоров. Универсальным форматом считается Full HD. Не каждое видео или фильм будет иметь максимальное разрешение 4K или 8K, подходящее для вашего устройства.

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Лучшие 4K QLED телевизоры осень 2023 - зима 2024 | Как выбрать телевизор в 2023 году
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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