Bloomberg: в США начнут использовать соевые бобы для создания биодизеля

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В Соединенных Штатах появилась идея использования генетически модифицированных соевых бобов, способных производить больше масла, с целью производства возобновляемого дизельного топлива, сообщает Monavista Daily со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Openverse by CIAT International Center for Tropical Agriculture is licensed under CC BY-SA 2.0

Это развитие может удовлетворить потребность в топливе, необходимом для пассажирских самолётов и грузовиков. На данный момент исследователи из стартапа ZeaKal Inc. работают над методами производства таких бобов.

Компания планирует выпустить первую партию семян с повышенным содержанием масла для коммерческого использования в 2024 году. Генетическая модификация стимулирует более продолжительный процесс фотосинтеза, что приводит к выращиванию бобов с повышенным содержанием масла и белка. Эти модифицированные семена содержат 23 процента масла, что на 20 процентов больше, чем у обычных семян.

Ученые считают, что использование генетически модифицированных соевых бобов может позволить избежать выращивания дополнительных 13 миллионов квадратных километров масличных культур в Соединенных Штатах.

Главный исполнительный директор ZeaKal Inc. Хан Чен называет эти модифицированные бобы "новой нефтью". Преимущество заключается в возможности получения большего количества масла при более низких затратах при производстве меньшего объема продукции.

Крупные компании, занимающиеся сельским хозяйством в Соединенных Штатах, такие как ABCD, Archer, Daniels-Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, уже объявили о своих планах по работе с генетически модифицированными соевыми бобами.

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