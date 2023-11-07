Разгадка проблемы ожирения: ученые предлагают объединяющую теорию

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Доктор медицинских наук, исследователь CU Anschutz — Ричард Джонсон провел исследование, которое объединило ряд гипотез о диетических причинах ожирения, которые когда-то казались несовместимыми.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Западный образ питания и его влияние на ожирение

Долгое время специалисты по питанию исследовали влияние западного образа питания, богатого жирами и сахарами, на эпидемию ожирения. Однако остается открытым вопрос о том, что является наиболее важной причиной проблемы — избыточное потребление калорий в целом или излишнее употребление определенных макроэлементов, таких как жиров и углеводов.

Взгляды на проблему и диетические подходы

Разные фракции предлагают разные диетические подходы: снижение потребления сахара, углеводов или продуктов с высоким содержанием жиров. Все они предоставляют свои аргументы в пользу выбранного метода.

Объединение диетических теорий

Однако недавно опубликованная статья в журнале "Ожирение" предлагает общий подход, объединяющий эти теории и фокусирующийся на одном центральном факторе — фруктозе.

По словам доктора медицинских наук Ричарда Джонсона и его коллег из Университета Колорадо Аншутц, фруктоза, содержащаяся в столовом сахаре и кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы, является основной проблемой ожирения. Фруктоза также может образовываться в организме из углеводов, в частности, глюкозы. Ее метаболизм снижает уровень активной энергии в организме (известной как АТФ, или аденозинтрифосфат), вызывая чувство голода и увеличивая потребление пищи.

Гипотеза выживания на фруктозе

То, что называется "гипотезой выживания на фруктозе", объединяет большинство диетических гипотез ожирения. Эта гипотеза включает в себя теорию энергетического баланса, согласно которой избыточное потребление пищи, особенно жиров, приводит к ожирению, и модель "углеводы-инсулин", которая подчеркивает влияние углеводов на увеличение веса.

По сути, все эти теории, фокусирующиеся на различных метаболических и диетических факторах в развитии ожирения, можно рассматривать как кусочки одной головоломки, которые объединены одним ключевым элементом — фруктозой. Фруктоза играет роль в переключении метаболизма на режим сниженного потребления энергии и увеличивает чувство голода, делая жирную пищу основным источником калорий, способствующих набору веса.

Природа животных и фруктоза

Чтобы подкрепить эту теорию, Джонсон предлагает взглянуть на животных, которые впадают в спячку. Когда они ощущают голод и активная энергия падает, они переходят в режим выживания и начинают искать пищу. Точно так же и у нас, людей, когда уровень активной энергии снижается, возникает чувство голода. Фрукты, богатые фруктозой, могут снижать активную энергию, а потребление продуктов с высоким содержанием фруктозы затрудняет восполнение активной энергии из жировых запасов, что поддерживает низкий уровень активной энергии и приводит к увеличению веса.

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