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Учёные обнаружили особую восприимчивость к боли у рыжеволосых людей

1:40
Наука

Несколько исследований показали, что у людей с рыжими волосами болевые ощущения проявляются иначе по сравнению с их сверстниками, у которых волосы имеют другие оттенки. Учёные говорят о том, что рыжие люди ощущают боль по-разному, и это зависит от характера боли, сообщает Newsinfo.

Учёные обнаружили особую восприимчивость к боли у рыжеволосых людей
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

У рыжих людей и животных, у которых есть пигментация кожи, есть специфический вариант рецептора MC1R к меланокортину-1. Этот рецептор активируется под воздействием меланокортина, гормона, который стимулирует синтез меланина. Ученые предполагали, что мутация гена, кодирующего MC1R, связана с особенностями ощущения боли у рыжих людей и животных.

В новом исследовании учёные впервые выявили механизмы, которые могут влиять на болевой порог у рыжих людей и животных. Они провели серию экспериментов на линии мышей, у которых такой же вариант гена MC1R, как у рыжих людей.

Исследователи обнаружили, что сниженная активность рецепторов MC1R у рыжих мышей связана с уменьшенным образованием проопиомеланокортинов. Это приводит к активации опиатных рецепторов и повышению болевой чувствительности. Авторы исследования считают, что у людей может действовать аналогичный механизм.

По словам Фишера, эти данные указывают на то, что восприятие боли может различаться у разных людей. Это, возможно, приведет к разработке новых методов обезболивания, направленных на рецепторы MC1R.

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Природа Рыжих Волос
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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