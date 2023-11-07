Учёные провели новый анализ 5000-летней братской могилы павших воинов в Испании

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Более пяти тысяч лет назад в Испании мужчины, женщины и дети, страдавшие от травм головы и ранений от стрел, были захоронены в "братской" могиле. Согласно новому исследованию, археологи разгадали эту загадочную сеть скелетов, обнаружив при этом новые свидетельства древних военных конфликтов.

Фото: openverse by Mr. Lucky01 is licensed under CC BY 2.0

Скальное убежище Сан-Хуан-анте-Портам-Латинам (SJAPL), расположенное в городе Лагуардия на севере Испании, было впервые раскопано в 1991 году. В процессе раскопок было обнаружено более 300 скелетов, датированных радиоуглеродным методом в период с 3380 по 3000 годы до н. э. Некоторые из них были переплетены в странные позиции. Кроме того, экскаваторы обнаружили десятки кремневых наконечников и стрел, каменные топоры и предметы личного украшения.

При первоначальном исследовании ученые предположили, что это могло быть место неолитической резни. Но новый анализ скелетов SJAPL показал, что эти люди, скорее всего, были убиты в отдельных рейдах или битвах в течение нескольких месяцев или даже лет.

Исследование, опубликованное в журнале "Scientific Reports" 2 ноября, под руководством Терезы Фернандес-Креспо, археолога из Университета Вальядолида в Испании, описывает зажившие и незаживающие раны на скелетах SJAPL.

Всего было обнаружено 107 черепно-мозговых травм, большинство из которых были на верхней части черепа и, вероятно, вызваны ударами тупых предметов, таких как каменные булавы или деревянные дубинки. Исследователи также заметили, что мужчины получили такие травмы почти в пять раз чаще, чем женщины.

Также были изучены травмы на остальных частях скелетов. В итоге было обнаружено 22 случая травм, в основном переломов конечностей, а также 25 повреждений других частей тела. Как и в случае с черепами, мужчины страдали от таких травм намного чаще, чем женщины.

Травмы от наконечников стрел также были связаны в основном с мужскими скелетами, что указывает на то, что мужчины чаще подвергались насилию на дальних расстояниях, чем женщины. В итоге более 97% незаживших травм и около 82% заживших травм у подростков и взрослых мужчин в SJAPL указывают на то, что могло произойти несколько "военных" событий, в ходе которых мужчины преобладали.

"Исследование указывает на возможность региональных межгрупповых конфликтов в SJAPL, вызванных конкуренцией за ресурсы и социальной сложностью, которая могла привести к насилию между различными сообществами" — говорит Фернандес-Креспо.

Эти неолитические сообщества включали в себя фермеров, выращивавших пшеницу и ячмень, а также пасших стада овец, крупного рогатого скота и свиней. Дополнительные признаки болезней и стресса на скелетах указывают на возможный дефицит продовольствия, который мог быть следствием насилия.

В целом, данные из SJAPL, включая травмы от стрел и признаки плохого здоровья скелетов, в сочетании с населением разных культурных групп, создали более сложную картину военных действий, чем предполагалось в европейских неолитических записях.

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