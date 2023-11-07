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Более 100 наскальных рисунков возрастом 2000 лет обнаружены в притоке Амазонки

2:23
Наука

Эпидемия стала причиной рекордной засухи, которая охватила тропические леса Амазонки и раскрыла древние петроглифы, вырезанные людьми около 2000 лет назад.

Более 100 наскальных рисунков возрастом 2000 лет обнаружены в притоке Амазонки
Фото: openverse by Jean & Nathalie is licensed under CC BY 2.0

Археолог Карлос Аугусто да Силва из Федерального университета Амазонаса исследует петроглифы и отмечает, что они изображают людей, животных и геометрические фигуры, такие как квадраты и круги.

Подобные загадочные изображения были обнаружены в регионе ранее в 2005, 2009 и 2010 годах, когда сильные засухи и снижение уровня воды в реке Негро выявили эти артефакты. Петроглифы были официально зарегистрированы в 2010 году Национальным институтом исторического и художественного наследия Бразилии.

В рамках экспедиции в октябре было обнаружено более 100 петроглифов на реке Негро, что является рекордным количеством.

Петроглифы находятся в "Encontro das Águas" (что переводится с португальского как "Встреча вод"), который признан объектом бразильского культурного наследия из-за его природной красоты и археологических находок. Ранее были найдены артефакты рядом с берегом реки, и эти последние находки подводных петроглифов стали видимыми после снижения уровня воды.

Засуха в бразильской Амазонии объявлена одной из самых сильных в истории и связана с феноменом Эль-Ниньо, изменением климата, снижением уровня воды и пожарами.

Точное время создания петроглифов пока не известно, но керамика, найденная вблизи них, датируется примерно 2000 лет назад. Местность также указывает на динамические изменения, и археологи считают, что петроглифы могли быть созданы разными группами людей.

Экспозиция петроглифов из-за нынешней засухи вызывает беспокойство, и бразильское законодательство запрещает повреждение археологических артефактов. Планируются образовательные мероприятия для сохранения окружающей среды и культурного наследия.

Открытие этих петроглифов подчеркивает интеллект и навыки древних обитателей этой области и показывает, что они оставили следы своей культуры и искусства в течение многих веков.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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