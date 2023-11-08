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Археологи нашли у Терракотовой армии в Китае остатки запряжённой овцами древней колесницы

3:15
Наука

Археологи обнаружили остатки древней колесницы, запряжённой овцами, недалеко от знаменитой Терракотовой армии на северо-западе Китая.

Археологи нашли у Терракотовой армии в Китае остатки запряжённой овцами древней колесницы
Фото: openverse by Tom Wachtel is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

На англоязычном сайте China Daily, принадлежащем Коммунистической партии Китая, было сообщено, что эти останки были найдены в "западной гробнице" на месте мавзолея императора Цинь Шихуанди, который находится в нескольких милях к северо-востоку от города Сиань, в провинции Шэньси.

Археологи под руководством Цзян Вэньсяо, осуществлявшие раскопки гробницы, сообщили China Daily, что основная конструкция колесницы была повреждена и разложилась после более чем 2000 лет, проведённых в земле (мавзолей датируется третьим веком до нашей эры).

Тем не менее, команда археологов обнаружила несколько остатков овец с атрибутами, которые использовались для буксировки колесницы, и поэтому были уверены, что это была колесница, запряжённая овцами, по словам Вэньсяо.

"В древнем Китае колесницы, запряжённые лошадьми, и повозки, запряжённые волами, были обычным видом транспорта, но колесницы, запряжённые овцами, были чрезвычайно редкими находками" — отметил Вэньсяо.

Тем не менее, упоминания о колесницах, запряжённых овцами, встречаются в китайской истории и легендах. Говорят, что император У (или Сыма Янь), основатель династии Западная Цзинь, который правил с 266 по 290 год нашей эры, каждую ночь ездил в такой колеснице вокруг своего дворцового комплекса и спал там, где останавливались овцы.

Этот обычай, возможно, послужил основой современной китайской фразе "искать удачу в колеснице с овцами". Считается, что император У имел гарем из 10 000 женщин и таким образом он выбирал своих спутниц.

Вэньсяо представил эти находки на Четвертом конгрессе китайской археологии, который прошёл в Сиане в октябре, по информации государственного сайта ECNS.cn. Команда надеется, что лабораторный анализ погребальной камеры западной гробницы, который в настоящее время проводится, поможет определить личность, похороненную там.

Помимо колесницы с овцами археологи обнаружили также четырехколёсную деревянную колесницу, предположительно запряжённую лошадьми и оборудованную витиеватым прямоугольным зонтом. Согласно Вэньсяо, это самый древний из найденных примеров такого рода колесниц.

В рамках раскопок было также найдено множество медных колесниц и артефактов, связанных с лошадьми, а также железные инструменты и медное оружие, что предоставляет новую информацию о периоде, когда железные инструменты стали становиться более распространёнными.

Мавзолей императора Цинь Шихуанди, который правил с 221 по 210 годы до нашей эры и считается первым императором объединённого Китая, занимает площадь около 26 квадратных километров и потребовал 38 лет на строительство.

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Интересные факты о Терракотовой армии
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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