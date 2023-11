Противозачаточные таблетки могут повредить участки мозга, регулирующие страх

Your browser does not support the audio element.

Исследователи выявили возможную связь между употреблением оральных контрацептивов и изменениями в тех частях мозга, которые участвуют в обработке страха. Эти результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов, связанных с переживанием страха, особенно у женщин. Доклад о данном исследовании был опубликован в журнале Frontiers.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.