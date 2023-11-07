Противозачаточные таблетки могут повредить участки мозга, регулирующие страх

4:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи выявили возможную связь между употреблением оральных контрацептивов и изменениями в тех частях мозга, которые участвуют в обработке страха. Эти результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов, связанных с переживанием страха, особенно у женщин. Доклад о данном исследовании был опубликован в журнале Frontiers.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

На данный момент считается, что гормональные изменения в организме женщин во время менструального цикла могут влиять на области мозга, отвечающие за страх. В связи с этим канадские учёные провели исследование, чтобы выяснить, как взаимосвязаны половые гормоны, которые производятся естественным образом, и синтетические версии этих гормонов, такие как комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Согласно данным исследования, более 150 миллионов людей используют оральные контрацептивы, в том числе КОК, которые включают в себя синтетические версии эстрогенов и прогестагенов. Оказалось, что у женщин, принимающих КОК, обнаружено утончение определенной области мозга, называемой вентромедиальной префронтальной корой (vmPFC), по сравнению с мужчинами.

Следует отметить, что этот эффект оказался обратимым. Сравнение с женщинами, прекратившими использовать контрацептивы, и с теми, кто никогда их не использовал, показало, что это физиологическое изменение, по-видимому, не имеет долгосрочных последствий.

Важно подчеркнуть, что это всего лишь ассоциативное наблюдение, и пока не существует известных негативных последствий, связанных с изменениями размера определенных участков мозга. Однако авторы исследования считают, что возможно, стоит проводить дополнительные исследования этой темы.

Александра Бруйар, физиолог из Университета Квебека в Монреале, объясняет, что vmPFC ответственна за регуляцию эмоций, включая уменьшение страха в безопасных ситуациях. Ее слова подчеркивают, что результаты исследования могут представлять собой механизм, с помощью которого комбинированные оральные контрацептивы могут влиять на регуляцию эмоций у женщин.

В рамках исследования Бруйар и ее коллеги изучили группу здоровых взрослых в возрасте от 23 до 35 лет, включая 139 женщин: 62 из них использовали КОК на данный момент, 37 ранее принимали только КОК, и 40 никогда не использовали гормональные контрацептивы. Кроме того, в исследование вошел 41 мужчина.

Учитывая, что женщины чаще страдают тревожными и стрессовыми расстройствами по сравнению с мужчинами, исследователи провели сравнение между этими группами, чтобы выяснить, существуют ли короткосрочные или долгосрочные изменения в мозге, связанные с использованием контрацептивов, и есть ли различия между полами.

Ученые измерили уровни как естественных, так и синтетических половых гормонов в слюне участников и использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для исследования их мозга, включая области, ответственные за обработку страха.

Результаты показали, что уровни как естественных, так и синтетических половых гормонов связаны с изменениями размера и толщины vmPFC по сравнению с анатомией мозга мужчин. Однако тоньше vmPFC была только у женщин, использующих в данный момент оральные контрацептивы.

Следует отметить, что это всего лишь наблюдательное исследование, и пока не существует данных о каких-либо отрицательных последствиях, связанных с изменением размера определенных областей мозга. Тем не менее, авторы исследования призывают к дополнительным исследованиям данного вопроса.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...