5 ноября на Землю обрушилась сильная магнитная буря, в результате которой в некоторых частях России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. Однако этот природный феномен сопровождался и серьезными негативными последствиями, важными для жизни на планете. Эксперты поделились подробностями о произошедшем.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0