Учёный Эйсмонт объяснил, какими последствиями для Земли обернётся магнитная буря

5 ноября на Землю обрушилась сильная магнитная буря, в результате которой в некоторых частях России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. Однако этот природный феномен сопровождался и серьезными негативными последствиями, важными для жизни на планете. Эксперты поделились подробностями о произошедшем.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ученые оценили уровень возмущения магнитного поля Земли как G3, что соответствует "сильной" магнитной буре в научной классификации. Обычно события такого уровня солнечной активности негативно влияют на работу энергосистем и могут вызвать проблемы с радиосвязью и спутниковой навигацией.

По словам Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, такая солнечная вспышка может свидетельствовать о приближении максимальной солнечной активности. Это событие редкое и происходит примерно раз в десятилетие.

"Максимальная солнечная активность наступает раз в 11 лет. В случае таких мощных вспышек на Солнце возникают огромные огненные каньоны, водород начинает выгорать, выделяется плазма, которая может вызвать сбои в работе спутниковой навигации и радиостанций", — пояснил ученый в интервью "Вечерней Москве".

Кроме того, такая солнечная буря настолько мощна, что может вызвать массовое отключение электричества в некоторых странах. Это связано с тем, что выбросы солнечной плазмы могут непосредственно воздействовать на электропередачу, если она не подготовлена к таким ситуациям.

Примером такого события служит случай в США в 2003 году, когда большая часть восточного побережья и регионы Канады остались без электричества всего за три минуты, в результате чего 50 миллионов человек остались в темноте. Сейчас такое событие также может произойти, и тогда некоторые области Земли могут быть затронуты.

Помимо проблем с электропитанием и навигацией, солнечная буря может негативно повлиять на здоровье людей и животных. Максимальная солнечная активность сопровождается увеличением риска сердечных инфарктов и инсультов, что может быть фатальным. Поэтому людям, зависящим от погоды, важно принимать свои медикаменты, назначенные врачом, заранее.

Также, необычное северное сияние в Подмосковье и южных регионах России произошло из-за того, что Земля реагирует на выбрасываемые Солнцем частицы, вызывая сверкающее небесное явление. В последнюю ночь сияние было видимо даже на южных широтах из-за мощного солнечного выброса и характеристик защитных полей планеты, подчеркнул Эйсмонт.

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