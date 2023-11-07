Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме назвали условие возвращения Моргенштерна
Шоумен Моргенштерн* признался, что стал другим человеком, и назвал свою главную ошибку
Памятник Щорсу в Киеве стал жертвой вандалов
Экперимент тиктокера с романтической встречей с незнакомцем закончился грабежом и унижением
Ученые провели новое исследование и сделали выводы об интеллекте собак и волков
Автоэксперт Хайцеэр: есть существенный риск взрыва машины при повороте
В Сумской и Днепропетровской областях Украины зафиксировано повреждение газовой инфраструктуры
Критик Семенюк предупредил о кризисе в российском кино
Пыль от гибели динозавров привела к годам глобальной тьмы

Учёный Эйсмонт объяснил, какими последствиями для Земли обернётся магнитная буря

Наука

5 ноября на Землю обрушилась сильная магнитная буря, в результате которой в некоторых частях России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. Однако этот природный феномен сопровождался и серьезными негативными последствиями, важными для жизни на планете. Эксперты поделились подробностями о произошедшем.

Учёный Эйсмонт объяснил, какими последствиями для Земли обернётся магнитная буря
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ученые оценили уровень возмущения магнитного поля Земли как G3, что соответствует "сильной" магнитной буре в научной классификации. Обычно события такого уровня солнечной активности негативно влияют на работу энергосистем и могут вызвать проблемы с радиосвязью и спутниковой навигацией.

По словам Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, такая солнечная вспышка может свидетельствовать о приближении максимальной солнечной активности. Это событие редкое и происходит примерно раз в десятилетие.

"Максимальная солнечная активность наступает раз в 11 лет. В случае таких мощных вспышек на Солнце возникают огромные огненные каньоны, водород начинает выгорать, выделяется плазма, которая может вызвать сбои в работе спутниковой навигации и радиостанций", — пояснил ученый в интервью "Вечерней Москве".

Кроме того, такая солнечная буря настолько мощна, что может вызвать массовое отключение электричества в некоторых странах. Это связано с тем, что выбросы солнечной плазмы могут непосредственно воздействовать на электропередачу, если она не подготовлена к таким ситуациям.

Примером такого события служит случай в США в 2003 году, когда большая часть восточного побережья и регионы Канады остались без электричества всего за три минуты, в результате чего 50 миллионов человек остались в темноте. Сейчас такое событие также может произойти, и тогда некоторые области Земли могут быть затронуты.

Помимо проблем с электропитанием и навигацией, солнечная буря может негативно повлиять на здоровье людей и животных. Максимальная солнечная активность сопровождается увеличением риска сердечных инфарктов и инсультов, что может быть фатальным. Поэтому людям, зависящим от погоды, важно принимать свои медикаменты, назначенные врачом, заранее.

Также, необычное северное сияние в Подмосковье и южных регионах России произошло из-за того, что Земля реагирует на выбрасываемые Солнцем частицы, вызывая сверкающее небесное явление. В последнюю ночь сияние было видимо даже на южных широтах из-за мощного солнечного выброса и характеристик защитных полей планеты, подчеркнул Эйсмонт.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
В Дагестане задержан замглавы МВД по республике Исмаилов
Захарова: заявления Израиля о возможном ядерном ударе по Газе вызвали много вопросов
В столичном регионе объявлен второй уровень погодной опасности
Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
На Украине будут продавать марихауну в аптеках, чтобы "пережить боль, стресс и травмы войны"
Российский пенсионер устал от сыновей-бездельников и выстрелил в них из ружья
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Зачем многие водители по зиме возят с собой марганцовку
Топ-5 автомобилей за 750 тысяч рублей, которые служат годами и не подводят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников