Ученые нашли лучший способ для выхода из романтических отношений

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета штата Джорджия представили стратегию, которая может помочь людям выходить из неудавшихся романтических отношений более гармонично.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR), предлагает альтернативу резкому разрыву отношений, который может негативно сказаться на эмоциональном состоянии.

Часто люди, расставаясь, моментально прекращают всякое общение с бывшими партнерами, что может быть воспринято как "гостинг". Такое поведение может вызвать эмоциональное беспокойство, чувство отвержения и снижение самооценки.

Вместо этого исследователи предлагают использовать метод "касперинга". Название происходит от персонажа Каспера — добродушного призрака из американской поп-культуры.

"Касперинг" включает в себя постепенное снижение интенсивности общения с бывшим партнером, что способствует более открытому обсуждению причин разрыва отношений. Этот метод предоставляет возможность личностного роста и самосовершенствования и может привести к более мирному завершению отношений, оставляя дверь открытой для будущей дружбы или новых отношений.

Ученые подчеркивают, что главное сообщение метода "касперинга" — "Я уважаю вас и хочу завершить наши отношения взвешенно".

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