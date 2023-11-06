Бенчмарк AnTuTu назвал 10 самых мощных смартфонов в мире

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности на октябрь, где представлены смартфоны, доступные на всемирном рынке, сообщает "Газета.Ru":

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

OnePlus Ace 2 Pro Red Magic 8 Pro+ Asus ROG Phone 7 Xiaomi 13 Xiaomi 3 Pro Samsung Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13T Pro Samsung Galaxy S23 Redmi K60 Ultra

Октябрьский топ в основном состоит из устройств, использующих чип Snapdragon 8 Gen 2, за исключением Xiaomi 13T Pro и Redmi K60 Ultra, которые работают на чипе MediaTek Dimensity 9200+.

Глобальный топ существенно отличается от китайского, представленного ранее. В нем лидируют Xiaomi 14 и 14 Pro на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 3, с общей оценкой в 1,9 миллиона баллов.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

XIAOMI СОЗДАЛИ МОНСТРА! Это Лучший Смартфон в 2023 году...