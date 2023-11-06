Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности на октябрь, где представлены смартфоны, доступные на всемирном рынке, сообщает "Газета.Ru":
Октябрьский топ в основном состоит из устройств, использующих чип Snapdragon 8 Gen 2, за исключением Xiaomi 13T Pro и Redmi K60 Ultra, которые работают на чипе MediaTek Dimensity 9200+.
Глобальный топ существенно отличается от китайского, представленного ранее. В нем лидируют Xiaomi 14 и 14 Pro на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 3, с общей оценкой в 1,9 миллиона баллов.
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