Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Live Science: упражнения на пресс не помогают улучшить фигуру
Помощника Залужного взорвали, чтобы главком ВСУ придержал язык
RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов
Шведские врачи выяснили, почему детям до 2 лет вредно смотреть мультфильмы
“Украинская правда” опубликовала фото с места гибели помощника Залужного
Филипп Киркоров удивил фанатов эротическим танцем на концерте в Дубае
Science Direct: употребление авокадо снижает риск развития диабета
Елена Ваенга вместе с сыном уехали из России
Эксперты прокомментировали рост цен на аренду жилья

Продажи смартфонов упали до рекордно низких значений по всему миру

1:11
Наука

В последнее время американские покупатели стали все реже приобретать новые смартфоны, что привело к уменьшению объема поставок на 19% в третьем квартале 2023 года, сообщает Ferra.

Продажи смартфонов упали до рекордно низких значений по всему миру
Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Это уже четвёртый квартал, когда отмечается снижение объемов продаж. Компании Samsung, Google и TCL столкнулись с существенным уменьшением поставок, а Apple зарегистрировала снижение на 11%, в частности из-за задержки в выпуске серии iPhone 15 по сравнению с iPhone 14.

По данным Counterpoint Research, несмотря на небольшой рост обновлений устройств у операторов связи по сравнению с предыдущим кварталом, показатели остаются ниже обычного уровня.

Причины такой тенденции включают в себя улучшенное качество смартфонов и их долговечность, недостаточно значительные технологические усовершенствования в новых моделях, а также экономическую неопределенность.

Джефф Филдхак из Counterpoint отметил, что, несмотря на активные рекламные компании операторов связи, уровень обновления устройств остается на исторически низком уровне.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Обзор iPhone 15 - пять плюсов, пять минусов!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
Главком ВСУ Залужный отреагировал на смерть своего помощника: Чистяков погиб в день своего рождения
Власти Словакии подтвердили, что не будут поставлять Киеву оружие, но не запрещают это делать коммерсантам
Bloomberg: Россия планирует разместить военную базу на южных границах Европы
Возле бизнес-центра в Екатеринбурге нашли тело человека
В Петербурге зацепер упал с крыши "Сапсана"
Под Киевом на гранате подорвался и погиб помощник Залужного
Фёдор Бондарчук и его бывшая жена Светлана избегали друг друга на премьере
Сообщество учёных обвинило певца Shaman в списывании дипломной работы из "Википедии"
В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс Кругетс смог сбросить почти треть веса
Генсек ООН: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников