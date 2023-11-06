В последнее время американские покупатели стали все реже приобретать новые смартфоны, что привело к уменьшению объема поставок на 19% в третьем квартале 2023 года, сообщает Ferra.
Это уже четвёртый квартал, когда отмечается снижение объемов продаж. Компании Samsung, Google и TCL столкнулись с существенным уменьшением поставок, а Apple зарегистрировала снижение на 11%, в частности из-за задержки в выпуске серии iPhone 15 по сравнению с iPhone 14.
По данным Counterpoint Research, несмотря на небольшой рост обновлений устройств у операторов связи по сравнению с предыдущим кварталом, показатели остаются ниже обычного уровня.
Причины такой тенденции включают в себя улучшенное качество смартфонов и их долговечность, недостаточно значительные технологические усовершенствования в новых моделях, а также экономическую неопределенность.
Джефф Филдхак из Counterpoint отметил, что, несмотря на активные рекламные компании операторов связи, уровень обновления устройств остается на исторически низком уровне.
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